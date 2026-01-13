“Appaesati. Storie di ordinaria ruralità”, studiosi a confronto sul tema delle aree interne

Ecco gli ospiti dell’appuntamento di mercoledì 14 gennaio, ore 18, al Living di Isernia per la presentazione del libro Appaesati. Storie di ordinaria ruralità, Radici edizioni.

Rossano Pazzagli, storico e territorialista, insegna all’Università del Molise. È direttore della Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino (Ch) e della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni” presso l’Istituto Alcide Cervi. Per Radici Edizioni ha firmato la prefazione di Vocabolario delle aree interne. 100 parole per l’uguaglianza dei territori.

Luca Di Lello, docente di materie letterarie nella scuola secondaria, è attivo sul territorio del Matese come operatore culturale. Fa parte del gruppo d’animazione della Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino ed è socio della Fondazione San Bonaventura.

Luigi Arrigo direttore della Biblioteca San Tommaso d’Aquino di Piedimonte Matese e vicepresidente della Fondazione San Bonaventura.

A dialogare con gli ospiti sarà Mirco Di Sandro, dottore in Sociologia e Ricerca Sociale, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre. Si occupa di studi sulle disuguaglianze sociali e territoriali, sui processi di precarizzazione e marginalizzazione, con particolare riferimento alle aree interne e periferiche del Paese.

È membro del Centro Indipendente di Studi dell’Alto Molise (CISAV) e redattore della rivista Saperi Territorializzati.

Apre l’incontro Valentino Campo, docente e poeta molisano, con la lettura di alcuni versi tratti dal suo libro “Come velame che cade. Viaggio lirico nella terra di Molise” con le foto di Pino Bertelli per i tipi di Volturnia edizioni.