Interior Design: Nunzia Macera si laurea presso l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, congratulazioni

La giovanissima Nunzia Macera, studentessa di Lanciano, ma la cui mamma Gelsomina Sciarra è originaria di Schiavi di Abruzzo, ha completato il suo corso di studi presso la prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Firenze. La studentessa, infatti, proprio oggi ha conseguito la laurea in Interior Design. Alla dottoressa Nunzia Macera, al papà, alla mamma e ai parenti tutti le congratulazioni dalla redazione de l’Eco.

