Revoca del permesso di soggiorno, tunisino violento espulso dal territorio nazionale

La Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha eseguito il rimpatrio di un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale.

Lo straniero, senza fissa dimora, si è reso responsabile in passato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che di furto, dimostrando di essere incline alla violenza e alla violazione delle leggi. Nei suoi confronti è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno e conseguentemente l’espulsione dal territorio nazionale adottata dalla Prefettura di Campobasso. All’esito della convalida del provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’espulsione è stata eseguita mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Fiumicino, dove lo straniero è stato imbarcato su un volo per il paese di origine.

Nella giornata precedente, un altro giovane tunisino è stato destinatario di provvedimento di espulsione eseguito con trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ).

Anche in questo caso il cittadino straniero, senza fissa dimora e con a carico una condanna definitiva per furto, che di recente ha finito di espiare in carcere, è risultato privo di regolare permesso di soggiorno e inottemperante ad un precedente provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Per tale motivo, è stato condotto presso il CPR per essere compiutamente identificato e successivamente rimpatriato.