Cibo e territorio, alla Scuola dei piccoli Comuni la sociologa Salvatore e il sindaco Radica

Venerdì 11 aprile alle 14,30 si terrà la quarta lezione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino dal titolo Cibo e territorio, e vedrà la presenza della prof.ssa Rita Salvatore, sociologa dell’Università di Teramo, e il Comune di Tollo che, con il sindaco Angelo Radica, presidente dell’associazione Città del Vino, terrà il laboratorio didattico.

Ad aprire la lezione ci sarà la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, accompagnata dal direttore della Scuola, il prof. Rossano Pazzagli, docente di storia moderna e di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise.

Un tema centrale, per le aree interne, quello del cibo, che rappresenta una delle più importanti risorse territoriali a disposizione per i Comuni montani; risorsa centrale in quanto, attraverso ad esempio l’agricoltura biologica, può azionare pratiche di tutela ecologica e ambientale, ma anche economica, perché in grado di attivare, grazie alla sua potenziale multifunzionalità, circuiti occupazioni e reddituali, basati sul patrimonio territoriale e ambientale locale, fondamentali per abitare i paesi delle aree interne.



La Scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo e Bcc Abruzzo e Molise.

Per partecipare alle lezioni, che anche quest’anno sono gratuite, è possibile iscriversi tramite il form

presente sul sito della Scuola, www.scuolapiccolicomuni.it.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com