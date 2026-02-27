Sanremo, ‘Casa Molise’ dona campana di Agnone a Carlo Conti: “Ma davvero è mia?”



“Casa Molise”, l’iniziativa di promozione del Molise realizzata quest’anno per la prima volta a Sanremo, ha vissuto oggi la sua giornata più intensa. I promotori del progetto nella tarda mattinata hanno infatti consegnato a Carlo Conti la campana che la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone ha voluto realizzare appositamente per il direttore artistico e conduttore del Festival 2026.

Al teatro Ariston Conti ha ricevuto l’opera e si è mostrato entusiasta: “E’ bellissima”, ha esclamato osservando tutti i dettagli, compreso il suo nome inciso sulla campana. Poi ha fatto partire i primi rintocchi e ha scherzato: “Ma è davvero mia?”.

La campana è alta 21 centimetri è pesa 7 chili, la nota musicale è il Fa. E’ stata realizzata e donata dall’antica fabbrica di campane molisana mentre il Comune di Agnone ha sposato da subito l’iniziativa di Casa Molise e partecipato mettendo in mostra tutte le sue bellezze, dalle campane alle ndocce passando per i prodotti tipici.