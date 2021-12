Accoltellato alla gola, muore prima di arrivare in ospedale: un uomo in stato di fermo

In data odierna, in Campobasso, i militari del comando provinciale Carabinieri, hanno eseguito un provvedimento di fermo a carico di un trentasettenne del posto gravemente indiziato del reato di omicidio volontario posto in essere ai danni di un coetaneo. Il fatto criminoso si è verificato in Campobasso in via G.B. Vico, nella notta tra il 24 ed il 25 dicembre, quando il 118 ed i Carabinieri sono stati allertati in quanto un giovane era stato ferito al collo a seguito di un accoltellamento. La copiosa fuoriuscita di sangue, purtroppo, ha reso vani i soccorsi ed il giovane, trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, decedeva lungo il tragitto

Le tempestive indagini assunte da parte dell’Arma dei Carabinieri – unitamente ad un magistrato della Procura della Repubblica – hanno permesso di operare una prima ricostruzione dei fatti, ed adottare il provvedimento di fermo.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; gli accertamenti proseguiranno al fine di acquisire ulteriori riscontri, mentre l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali previsti dal codice di procedura penale

Allo stato delle indagini il contrasto tra i soggetti coinvolti sembra aver avuto origine nell’acquisto di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti. La circostanza, ove confermata, dimostra ulteriormente – ove ve ne fosse stato bisogno – il pervasivo effetto criminogeno che la droga produce in qualsiasi ambito sociale e l’esigenza di superare il senso di tolleranza o\e di rassegnazione che parte della società civile sembra aver adottato rispetto a tale fenomeno.