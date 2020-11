Aggredito dal cinghiale ferito, cacciatore finisce in ospedale

Un cacciatore di cinghiali di Bucchianico (CH) è finito in ospedale a causa delle ferite multiple che gli sono state inferte da una scrofa che lo ha aggredito, buttato a terra e morso ripetutamente.

L’incidente nei giorni scorsi in località Pubbliconi, sul territorio del Comune di Bucchianico. In base alle ricostruzioni, l’uomo, un esperto cacciatore del posto, stava praticando una battura di caccia al cinghiale insieme ai componenti della sua squadra. Il cacciatore si è avvicinato ai segugi a fermo sul selvatico e ha esploso dei colpi di fucile all’indirizzo dell’animale. La scrofa, ferita, ha reagito aggredendo l’uomo e facendolo cadere a terra. Per fortuna i cani si sono fiondati sull’animale inferocito distraendolo e così il cacciatore ha avuto la possibilità di ricarica il fucile e finire la scrofa. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai compagni di squadra che lo hanno accompagnato presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Chieti, dove lo stesso è stato sottoposto alle cure del caso. Ha riportato diverse ferite alle gambe, ad un braccio e alla mandibola, inferte dai morsi della scrofa.

foto di repertorio