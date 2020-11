Covid e sanità regionale, Greco (M5S) tuona: “Florenzano va rimosso”

“Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in questo momento sta dimostrando a mio avviso una grande indifferenza verso il Molise”.

Lo ha detto il capogruppo del M5s in Consiglio regionale, Andrea Greco, nel suo intervento questa mattina durante i lavori del consiglio regionale.

Oreste Florenzano, direttore genarale dell’Asrem

“Mi preoccuperò di mandare una missiva – ha aggiunto il portavoce del M5S in Regione – per sottolineare quanto ci sta ignorando in un momento così delicato, momento in cui viene nominato in Calabria un Commissario inadeguato, momento in cui purtroppo anche l’eccellente presidente Conte ci rimette la faccia a causa di un ministro che in questo momento dovrebbe fare tanto altro per il Molise”.

L’esponente della minoranza si è poi soffermato su un altro aspetto chiedendo in sostanza la rimozione “senza appello” del direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, “perché dopo cinque mesi di immobilismo ce ne sta consegnando altri cinque”.