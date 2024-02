Agnone Capitale della Cultura 2026, Greco impegna il Consiglio regionale a sposare il progetto

Adottare un atto che veda il coinvolgimento diretto del Consiglio regionale e di tutti i Capigruppo e consiglieri di maggioranza e minoranza, per sostenere ufficialmente la candidatura di Agnone a Capitale italiana della cultura 2026. E’ quanto proposto questa mattina dal consigliere regionale del M5S, Andrea Greco durante la riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Al tempo stesso, Greco ha invitato i rappresentanti del Consiglio regionale ad essere presenti a Roma il 4 marzo prossimo, giorno in cui è prevista l’audizione della cittadina molisana che, al pari, di altre nove città si giocherà l’ambito riconoscimento. La proposta di Greco ha raccolto l’interesse di tutti i presenti e atterrerà in Aula martedì 20 febbraio.

