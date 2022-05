Agnone ‘Città della Cultura italiana’, Università delle Generazioni lancia l’idea

‘Città italiana della Cultura’ o anche ‘Città europea della Cultura’. Ieri, giorno dedicato alla Festa dell’Europa, l’Università delle Generazioni ha lanciato l’idea di come Agnone debba provare a candidarsi per ricevere uno di questi riconoscimenti. “Sarebbe opportuno – afferma Domenico Lanciano, responsabile dell’associazione, non nuovo a simili iniziative – che si costituisse un apposito Comitato per valutare la proposta, effettuare un inventario sulle caratteristiche richieste da entrambi i concorsi e, principalmente, chiamare a raccolta tutti gli agnonesi residenti dentro e fuori i confini comunali al fine di contribuire con idee, progetti e conoscenze al conseguimento di almeno uno dei prestigiosi titoli. A volte, la fortuna aiuta gli audaci – sentenzia Lanciano -. E, comunque andrà, sarà un successo, poiché per qualche anno Agnone avrà una maggiore visibilità nazionale o europea, mentre tutto il lavoro di preparazione resterà utile per un rilancio complessivo del comprensorio e dell’intera regione Molise” conclude il sociologo di origini calabrese, ma ormai molisano di adozione.

