Agricoltura, dal Pnrr in arrivo 5,5 mln di euro per ammodernare parco macchine

La Regione Molise ha pubblicato un bando del Pnrr per l’erogazione di un contributo in conto capitale a fondo perduto da destinare alle imprese agromeccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e loro cooperative e associazioni.

E’ finalizzato all’ammodernamento del parco macchine che consenta, in coerenza con la diffusione delle migliori tecnologie disponibili, un minore impatto ambientale del settore agricolo.

Il bando, con una dotazione complessiva di oltre 5,5 milioni di euro, prevede la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti finalizzati all’introduzione di macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, alla sostituzione di veicoli fuoristrada per l’agricoltura e la zootecnia, all’innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque destinate agli usi irrigui. La domanda deve essere compilata, sottoscritta e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicativo del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), dal prossimo 15 gennaio e non oltre il 29 marzo. (fonte ansa)