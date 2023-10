“Alla scuola dell’abete bianco” tra ricerca, formazione e conservazione: convegno internazionale a Rosello

“Alla scuola dell’abete bianco“, è il titolo del convegno internazionale che avrà luogo a Rosello, appena al di là del confine con l’Alto Molise, il 20 ottobre prossimo, dalle ore 9,30 del mattino, presso il centro visite della ricerca naturale regionale “Abetina di Rosello”. Ricerca, formazione e conservazione sono le tre parole d’ordine sulle quali si base l’evento culturale ideato dal Comune di Rosello.

Si parte, intorno alle 9,30, con la sessione mattutina modera Angela Natale. Dopo i saluti del sindaco di Rosello, Alessio Monaco, e del direttore della riserva naturale regionale “Abetina di Rosello”, si passerà agli interventi dei relatori: il generale di divisione Nazario Palmieri, comandante dei Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi; Sabatino Belmaggio, Regione Abruzzo, Servizio Foreste e Parchi; Bartolomeo Schirone, Università della Tuscia, che introdurrà i lavori parlando delle motivazioni politico-culturali del convegno e dello stato dell’arte delle ricerche su abeti e abetine. Poi sarà la volta di Francesco Spada, Università di Uppsala, Svezia, sulle “Considerazioni fitogeografiche su una fascia ad abete bianco nell’Appennino“; Giovanni Damiani, già Direttore Tecnico ARTA Abruzzo, Presidente GUFI, sul tema “L’abete in Abruzzo secondo le fonti archivistiche“; Teodoro Andrisano, Direttivo SIRF. Parco Nazionale della Maiella, sul tema “Abetine naturali e artificiali in Abruzzo: situazione e prospettive“; Alessandro Bottacci, Direttivo SIRF, Già Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, su “Caratteristiche delle abetine autoctone e di impianto artificiale delle Foreste Casentinesi“. Chiuderà la sessione mattutina Alessio Monaco, il sindaco di Rosello, che annuncerà l’istituzione del premio “Abete Bianco” per la Botanica, le Scienze Forestali e la Cultura Naturalistica.

Dopo il buffet, partirà la sessione pomeridiana, moderata da Tatiana Marras, con l’intervento di Luca Santini, Presidente Federparchi, sul tema “Bosco o Foresta? L’importanza di un corretto approccio per la gestione delle abetine“; Peppuccio Bonomo, Parco Regionale delle Madonie, sullo “Stato attuale di Abies

nebrodensis“; Giuliano Di Menna, Francesco Pinchera, della Cooperativa Sagrus, su “Il Piano di

Gestione del SIC Abetina di Castiglione Messer Marino“; Camilla Wellstein, Libera Università di Bolzano, SIRF, su “L’abete bianco tra Germania e Alto Adige“; Katalin Csilléry, Nicole Ponta, Azzurra Pistone, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, Birmensdorf, Svizzera, Kevin Cianfaglione, Université Catholique de Lille, Francia, SIRF sul tema “MyGardenOfTrees: un progetto internazionale sull’abete bianco per l’Abetina di Rosello“. In chiusura nuovamente i sindaci Alessio Monaco, Gaetano Micaloni di Petrella Salto, e Silvana Di Palma di Castiglione Messer Marino, sul tema “La Scuola Forestale e Montana“.