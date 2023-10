Yoga in volo, show cooking, convegno sulle mele antiche e artisti di strada: al via la due giorni a Castel del Giudice

Tutto è pronto: sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 prende il via la 6° Festa della Mela – Edizione esperienziale a Castel del Giudice (IS), il comune che ha fatto della sostenibilità ambientale il suo volano di sviluppo.

Nella calda atmosfera autunnale dei boschi dell’Appennino, i visitatori si immergeranno tra profumi e sapori inebrianti partecipando a laboratori del gusto, visite guidate, scoprendo i migliori produttori biologici e artigianali del territorio. Ci saranno stand e food track, esperienze di yoga in volo, show cooking, il convegno sulle mele antiche, e gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival, tra cui i collettivi di strumenti a fiato e percussioni Takabum e Akuna Matata e il concerto del poliedrico artista Eusebio Martinelli con la sua Gipsy Orkestar, che con la loro musica e le loro esibizioni allieteranno strade e piazze del paese fino all’albergo diffuso Borgotufi.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Il Mercato dei produttori biologici e artigianali aprirà a partire dalle 16:00 di sabato 14 ottobre, sul corso adiacente la piazza principale del paese, dove saranno allestiti i Giochi di una volta di Cai Mercati amati da grandi e piccoli. Ma entrambe le giornate saranno piene di attività: sabato sarà dedicata soprattutto alle visite guidate la mattina tra il Giardino delle Mele Antiche, il birrificio Malto Lento e l’Apiario di Comunità e alla raccolta sul campo delle patate viola MaCubo. Nel pomeriggio il convegno “Le varietà antiche di mele locali tra cultura ed economia”, in programma alle 16.00 nella Sala Meeting di Borgotufi per fare il punto della situazione sui progetti di coltivazione, valorizzazione e conservazione delle mele antiche locali attraverso interventi di carattere tecnico-scientifico. La sera spazio alla grande musica con il concerto di Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, gruppo che vanta collaborazioni prestigiose con tantissimi big del mondo della musica italiana e internazionale tra cui Capossela, Bregovich, Negramaro, Sud Sound System, Biagio Antonacci, Modena City Ramblers, Calexico, Demo Morselli, Mark Ribot, Kocani Orkestar, che trascinerà i partecipanti in unacoloratissimaatmosfera, degna delle migliori feste gitane, in danze irresistibili.

Domenica 15 ottobre si riparte alle ore 10.00 con il Mercato dei produttori e i Giochi di una Volta di Cai Mercati per proseguire alle 11.30 con lo show cooking di Marco Pasquarelli, chef del ristorante gourmet Mia di Borgotufi. E ancora passeggiate guidate in e-bike a cura di Attraverso il Molise, esperienze di Yoga in Volo con l’insegnante Teresa D’Ascenzo e nel pomeriggio degustazione di mele antiche con l’agronomo Michele Tanno. Le esibizioni degli artisti del Casteldelgiudice Buskers Festival animeranno l’intera giornata con musica, danze e teatro di figura con Serena Cercignano. E ancora, evoluzioni di gusto con lo speciale menù a base di mela preparato dal Ristorante del Borgo di Borgotufi per assaporare a tutto tondo il prezioso frutto della rinascita di Castel del Giudice.

Le visite guidate e le esperienze della Festa della Mela si svolgono con prenotazione obbligatoria contattando i numeri di telefono dei singoli referenti indicati nel programma, scaricabile al link https://qrco.de/Mela2023.