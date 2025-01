Allerta meteo: venti di burrasca anche su Abruzzo e Molise, poi brusco calo delle temperature

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25007 prot. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0003494 del 27/01/2025, estensione e seguito dell’Avviso DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0003299-26/01/2025, recante:

“Omissis […]

DALLA SERA/NOTTE DI OGGI, LUNEDÌ 27 GENNAIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDE:

 Omissis […];

 VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI SU FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, LIGURIA, TOSCANA E LAZIO, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025 E CONTESTUALE ROTAZIONE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI A CAMPANIA, PUGLIA, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA E SICILIA.”

Una vasta e profonda depressione, con centro di rotazione a ridosso delle Isole britanniche, convoglia verso l’Italia flussi di aria umida di origine atlantica che tendono ad intensificarsi progressivamente, provocando un tempo molto perturbato sulle regioni settentrionali ed alta Toscana, con precipitazioni localmente intense e persistenti. Domani le precipitazioni si estenderanno maggiormente sulle regioni peninsulari tirreniche e sulle Isole maggiori. Mercoledì la fenomenologia interesserà le nostre regioni meridionali, mantenendo condizioni di moderata instabilità. La ventilazione sarà dai quadranti meridionali ed in rinforzo su Sardegna, Liguria e settori tirrenici centro-settentrionali, in rotazione domani da ovest. Le temperature saranno in deciso aumento tra il tardo pomeriggio di oggi e la mattinata di domani, per subire poi un brusco calo tra la serata di domani e la giornata di mercoledì.

Lunedì 27 gennaio 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in aumento anche sensibile nei valori serali.

Venti: da forti a burrasca meridionali.

Mari:nessun fenomeno significativo.

Martedì 28 gennaio 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile rialzo.

Venti: da forti a burrasca, inizialmente dai quadranti meridionali e tendenti a ruotare dai quadranti occidentali.

Mari: nessun fenomeno significativo.