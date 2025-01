Cane bloccato sotto una roccia, salvato dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi alla Sala Operativa del 115 di Campobasso è giunta una richiesta di aiuto da parte di un agricoltore di Sepino (CB) che sentiva il lamento del suo cane provenire da una cavità naturale ma non riusciva a estrarlo.

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso si recava in una contrada nei pressi della località di Campitello di Sepino e con l’aiuto di una telecamera in dotazione ai mezzi di soccorso ha individuato il cane e provveduto a disostruire il passaggio facendolo uscire e riconsegnarlo in buone condizioni al proprietario.