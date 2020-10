Alunni di Forlì del Sannio positivi al Covid, tamponi per tutti i passeggeri dello scuolabus

«Dalla Asrem è arrivata la conferma ufficiale della positività al Covid 19 di una giovane nostra concittadina; sta bene ed è ovviamente in isolamento insieme con la sua famiglia; poiché frequenta le scuole ad Isernia ed usufruisce del servizio scuolabus, abbiamo chiesto all’Asrem di sottoporre a tampone tutti gli altri ragazzi che utilizzano il pulmino per recarsi a scuola ad Isernia e prontamente sono stati eseguiti già in queste ore dall’equipe Covid presso l’Ospedale di Venafro, i risultati dovrebbero arrivare nella giornata di mercoledì».

Il sindaco di Forlì, Calabrese

E’ quanto comunica Roberto Calabrese, sindaco di Forlì del Sannio. «Il momento è sicuramente delicato – aggiunge il primo cittadino – e tutti dobbiamo.dimostrare senso di responsabilità rispettando le raccomandazioni fondamentali per evitare il diffondersi del contagio. Auguriamo alla nostra giovane concittadina una pronta guarigione».

E in chiusura il sindaco aggiunge: «Grazie all’interessamento del Direttore Generale Asrem Florenzano, siamo riusciti a chiarire l’arcano del secondo caso di positività relativo al nostro paese; si tratta ancora di uno dei ragazzi che frequenta la stessa classe presso l’I.C. San Giovanni Bosco di Isernia. Nel ringraziare il direttore Florenzano per essere anche in ora tarda al servizio dei cittadini molisani, il ché ci rassicura e ci dà fiducia in momento di così grande incertezza e preoccupazione, auguriamo una pronta guarigione al nostro giovane concittadino».