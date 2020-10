Amazon nel Vastese: posti di lavoro, ma così si favorisce lo spopolamento dell’entroterra

In merito alla ubicazione dell’azienda Amazon in un sito della costa Vastese, il Movimento per la difesa delle zone interne esprime «preoccupazione e teme una ulteriore spinta all’esodo dai Comuni interni e montani verso la costa».

La decisione di aprire un mega magazzino Amazon sulla costa, secondo il portavoce del Movimento, Domenicangelo Litterio, si tradurrà in una «ulteriore sollecitazione al trasferimento dei cittadini rimasti verso la zona industriale di San Salvo».

«Peccato che la storia non sia più maestra di niente. – commenta amareggiato Litterio – In questa fase non si entra nel merito di questioni che saranno comunque affrontate, come il vento speculativo sempre possibile in presenta di milioni di euro o la caratteristica della nuova azienda di commercio online che condiziona negativamente l’intero settore del piccolo e medio esercizio e, nel tempo, anche dei supermercati».