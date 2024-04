Ambulanza senza medico a bordo, assemblea pubblica ad Agnone. Segui la diretta video

«Se le promesse vengono puntualmente disattese, non resta che mobilitarsi e mettere sul tavolo le azioni da intraprendere». Sono le parole del consigliere regionale Andrea Greco che annunciano l’assemblea pubblica di oggi pomeriggio, ad Agnone, dalle ore 18 presso palazzo San Francesco, in merito alla delicata questione della demedicalizzazione della postazione 118 dell’ospedale “Caracciolo”.

«Da inizio aprile, – spiega l’esponente politico agnonese – gli abitanti di un comprensorio di dodici Comuni dell’alto Molise non possono più contare sulla presenza del medico a bordo dell’ambulanza che, in caso di necessità, deve arrivare da Trivento, lasciando così scoperto un altro territorio. Un fatto inaccettabile, ancor di più se consideriamo le condizioni delle nostre strade, l’aumento dei flussi turistici previsto per l’estate e il clima particolarmente avverso d’inverno». Oltre a Greco saranno presenti anche Angelo Primiani e Massimo Romano.

SEGUI LA DIRETTA QUI