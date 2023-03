Amichevole tra rappresentativa juniores e Agnonese: finisce in parità, ma vince lo sport

Interessante amichevole, nel pomeriggio di ieri, sul campo comunale di Agnone, tra la rappresentativa Molise categoria juniores anni 19 e la squadra dell’Olympia militante nel campionato di eccellenza. «Amichevole voluta fortemente dalla Figc regionale e la società Olympia sempre pronta ad organizzare e mettersi a disposizione per lo sviluppo del calcio regionale. – spiega la dirigenza societaria in una nota girata alla stampa – Per la rappresentativa era presente tutto lo staff tecnico e organizzativo, dal responsabile tecnico Maestripieri e dal mister Patriarca, al signor Armando e tutto lo staff medico. Per la società Olympia i principali dirigenti, in primis il presidente Russo che ha dato il benvenuto a tutti i ragazzi e allo staff. La partita e stata ben giocate da entrambe le squadre con una buona cornice di pubblico. I ragazzi di mister Fusaro e mister Dell’Oglio hanno messo in mostra la loro buona tenuta fisica e una ottima organizzazione di gioco e di schemi. Da segnalare che tre ragazzi e precisamente Porfilio, D’Orta e Lestini dell’Olympia erano schierati con la rappresentativa, perché juniores appunto e fanno parte della rosa che andrà a disputare il torneo delle Regioni in Piemonte il 20-23 aprile e a rappresentare l’Agnonese e il Molise.

Complimenti ai due mister dell’Olympia che stanno facendo un ottimo lavoro insieme a tutta la dirigenza, come in un’unica famiglia. Il risultato finale e stato di 1-1 con la piena soddisfazione dei tecnici. A fine gara, come e costume della società Olympia, è stato fatto il “terzo tempo” offrendo a tutti i ragazzi pizze e bevande. Al termine della bella giornata di spor la Figc ha voluto ringraziare la società per l’accoglienza ricevuta e per la messa a disposizione di tutta la struttura. La società Olympia, con il consigliere Marinelli, ha a sua volta ringraziato la Figc per aver scelto Agnone come prima amichevole e ha rinnovato l’invito a servirsi dell’impianto di Agnone per altre manifestazioni che la Figc regionali dovrà svolgere».