Ancora fiamme in Alto Molise, necessario l’intervento di un canadair al confine con l’Abruzzo

Le temperature in rialzo di questi giorni non aiutano gli operatori che combattono contro gli incendi boschivi. Nella giornata di oggi le fiamme che nei giorni scorsi erano divampate in località Monte Rocca L’Abate, un bosco in zona impervia al di sopra della ex statale Istonia, probabilmente innescate da un fulmine, hanno ripreso vigore. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e in considerazione della inaccessibilità dei luoghi, una zona impossibile da raggiungere per i mezzi di terra, è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Un canadair ha effettuato dei lanci sul costone della montagna, dove il fumo era considerato in aumento.

Un altro rogo ha tenuto impegnati, nella tarda mattinata, i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone sempre in agro di Belmonte del Sannio, precisamente in località San Rocco. Le possibili cause dell’incendio, domato grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, sono al vaglio dei Carabinieri forestali.