Incendio boschivo, le fiamme minacciano le abitazioni: i Vigili a presidio del paese

Dal primo pomeriggio di oggi un vasto incendio si è sviluppato nel bosco sottostante l’abitato di Ferrazzano (CB). Sul posto sono giunte due squadre di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso con un’autopompa, due autobotti, un autocarro con modulo incendio boschivo e due moduli antincendi. In supporto è giunta anche la squadra antincendi boschivi operante in basso Molise. In totale sono stati impegnati 20 Vigili del Fuoco per un intervento complesso atto a evitare che le fiamme arrivassero in paese.

A supporto delle squadre di terra è intervenuto anche un elicottero della Protezione Civile della Regione Molise e due squadre del servizio antincendio boschivo della Protezione Civile. Sul posto erano presenti anche il Sindaco di Ferrazzano e i Carabinieri di Mirabello Sannitico per quanto di loro competenza.

L’intervento è durato circa tre ore e tuttora le squadre intervenute stanno operando per la bonifica del territorio, agevolati dal fatto che il vento ha cessato la sua azione.