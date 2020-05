Anziano circondato dalle fiamme, salvato dai Vigili del fuoco

Sarebbe potuta finire in tragedia la vicenda di un anziano 84enne di Termoli, ma per fortuna è stato soccorso e salvato dai Vigili del fuoco.

Una squadra del distaccamento di Termoli è intervenuta per una richiesta di soccorso per incendio, nella località di Rio Vivo. All’arrivo sul posto si trovano a dover mettere in salvo l’anziano signore mentre si adoperava nel circoscrivere, con mezzi propri, l’espandersi del fuoco che aveva già invaso la sua proprietà. Recuperati anche tre gattini rifugiatisi in una legnaia prospiciente una baracca ubicata nell’area interessata dal rogo. Personale del 118 è intervenuto per valutare lo stato di salute del malcapitato.