Area camper in arrivo a Capracotta: venti postazioni e videosorveglianza. Paglione: «Struttura moderna e funzionale»

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova area camper il Comune di Capracotta compie un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento e qualificazione della propria offerta turistica. Ne è convinto il sindaco, Candido Paglione, che spiega: «Il turismo sta cambiando e anche una realtà come la nostra deve saper interpretare questi cambiamenti. Il turismo itinerante è un fenomeno in crescita e rappresenta un’opportunità per Capracotta. Per questo abbiamo scelto di investire nella realizzazione di una struttura moderna, funzionale e in grado di offrire ai visitatori servizi adeguati agli standard richiesti da chi viaggia in camper».

La nuova area sarà dotata di ben venti piazzole di sosta e di un completo “Sistema Camper Service”. L’area, tra l’altro, è già videosorvegliata, per garantire maggiore sicurezza e un migliore controllo degli spazi. Il valore di quest’opera, tuttavia, secondo il sindaco Paglione, va oltre la sua dotazione tecnica. «Realizzare un’area camper significa investire nella capacità di Capracotta di accogliere. – spiega – Significa offrire un servizio in più a chi sceglie le nostre montagne, creare nuove occasioni di visita e contribuire a far conoscere il nostro paese a un pubblico sempre più ampio. Ogni nuovo visitatore rappresenta un’opportunità per il nostro territorio, per le nostre attività e, più in generale, per l’intera comunità. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a muoverci: non limitarci a difendere ciò che abbiamo, ma costruire nuove opportunità per Capracotta, valorizzando le sue caratteristiche e rafforzando i servizi che possono renderla sempre più attrattiva. L’avvio di questi lavori è quindi motivo di soddisfazione, ma soprattutto rappresenta un ulteriore impegno verso la nostra comunità» chiude Candido Paglione. Si tratta di un intervento di 118 mila euro e il termine dei lavori è fissato per il 31 dicembre prossimo.