Caritas Trivento, continua il progetto di aiuto alimentare a donne e bambini in Somalia

La Caritas di Trivento rinnova il proprio impegno a sostegno della popolazione somala, portando avanti, insieme alla Caritas di Milano, progetti di aiuto alimentare, vicinanza e accompagnamento rivolti in particolare alle donne e ai bambini. La Somalia vive…

La Caritas di Trivento rinnova il proprio impegno a sostegno della popolazione somala, portando avanti, insieme alla Caritas di Milano, progetti di aiuto alimentare, vicinanza e accompagnamento rivolti in particolare alle donne e ai bambini.

La Somalia vive da anni una gravissima crisi umanitaria, aggravata da conflitti, povertà e dalla persistente difficoltà di accesso ai beni essenziali. In molte comunità, la mancanza di cibo, acqua potabile e medicinali continua a mettere a rischio la vita di migliaia di persone, soprattutto di quelle più fragili.

«In questo scenario, spesso lontano dall’attenzione dell’opinione pubblica, la Caritas di Trivento sceglie di non voltarsi dall’altra parte e di mantenere viva una presenza concreta accanto alle popolazioni che maggiormente soffrono. L’impegno si traduce in interventi di sostegno alimentare e in percorsi di accompagnamento capaci di offrire non soltanto un aiuto immediato, ma anche attenzione, dignità e speranza» spiega don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento.

«A pagare il prezzo più alto di questa drammatica situazione sono soprattutto donne e bambini, spesso esposti alle conseguenze più dure della povertà e dell’instabilità. È proprio a loro che si rivolge in modo particolare l’azione della Caritas Somalia, nella consapevolezza che la solidarietà non può fermarsi davanti alla distanza geografica né al silenzio che spesso accompagna le crisi dimenticate.

L’impegno della Caritas di Trivento vuole così essere un segno concreto di fraternità e di responsabilità: una presenza discreta ma costante, capace di trasformare la solidarietà in gesti concreti e di ricordare che, anche nelle situazioni più difficili, nessuno dovrebbe sentirsi solo».