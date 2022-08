Aria di Capracotta in vasetto, il souvenir che non ti aspetti dell’azienda “Alti Sapori”

A Capracotta sanno vendere anche l’aria. Non è un modo di dire, nel senso che sono bravi venditori di prodotti tipici del territorio. O meglio, bravi a promuovere il proprio territorio lo sono certamente, perché tra i prodotti in vendita c’è davvero anche l’aria di Capracotta. Vasetti vuoti, riempiti di aria pura del “tetto” dell’Alto Molise, con tanto di etichetta e sigillo di garanzia, fanno mostra di sé in mezzo ad altre prelibatezze dell’azienda “Alti Sapori”.

Tartufo, erbe spontanee, pasta, cereali e legumi di alta montagna e, ora, anche l’aria di Capracotta. In due “fragranze” tra l’altro: una estiva, quella che profuma di pascoli in quota coperti di mille fiori, di boschi e di roccia, e una invernale, che sa di “voria“, di ghiaccio e di neve, ma anche di calore di un focolare acceso.

Un simpatico e originale souvenir, ideato da Luca Beniamino, per far respirare un po’ di aria pura di Capracotta a chiunque volesse, in ogni angolo del pianeta. Non ci sono controindicazioni, né modalità di somministrazione da rispettare, ma pare che l’aria di Capracotta faccia molto bene in caso di attacchi di nostalgia verso i propri luoghi di origine e sia un potente antidepressivo, da respirare in piccole dosi, per coloro che dopo aver trascorso anche un breve periodo tra i monti sacri ai padri Sanniti si trovano ora invischiati in città caotiche e invece sognano a occhi aperti Monte Campo, Prato Gentile, Monte Capraro… e via elencando.