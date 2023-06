Arte, cinema, musica, architettura: parte l’estate culturale abruzzese al “MAXXI”

Arte, cinema, musica, architettura: tante le proposte per la prima settimana di Estate al MAXXI L’Aquila, il cartellone del museo, realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune dell’Aquila, che fino a fine luglio animerà nel fine settimana Palazzo Ardinghelli. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Cinema in corte Giovedì 29 giugno, alle 21 in collaborazione con L’Aquila Film Festival: per il primo appuntamento della rassegna dedicata a capolavori del cinema verrà proiettato il capolavoro Ferro 3 – La casa vuota di Kim Ki-duk,una storia d’amore pura all’interno di un mondo corrotto, una canzone di due esseri umani che tendono ad astrarsi dalla società, attraverso un’esistenza eterea che funziona con la comunicazione non verbale e con l’invisibilità. La pellicola, premio speciale per la regia alla 61ª Mostra di Venezia, con la sua indagine poetica sui temi della presenza e dell’assenza, aderisce alla riflessione proposta nella mostra del MAXXI L’Aquila Marisa Merz e Shilpa Gupta visibileinvisibile che il pubblico potrà scoprire con una visita guidata gratuita in programma alle 20 e realizzata grazie all’impegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). La proiezione sarà introdotta da Federico Vittorini, Direttore Artistico L’Aquila Film Festival.

Venerdì 30 giugno alle 20, la corte di Palazzo Ardinghelli ospiterà invece il talk Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri, dedicato a Uccellaccio, una delle nove esperienze presentate alPadiglione Italia della 18a Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. All’incontro, realizzato in collaborazione con Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e Humboldt Books, parteciperanno Veronica Caprino di Fosbury Architecture, curatori del Padiglione, gli architetti di HPO Giulio Marchetti e Oreste Montinaro, collettivo che firma l’intervento, e l’advisor del progetto, la scrittrice Claudia Durastanti. Insieme racconteranno il piano di recupero della struttura incompiuta dell’ospedale di Ripa Teatina, in provincia di Chieti, occasione per riattivare un processo di immaginazione e costruzione di significati attorno alla struttura. L’intervento si basa su un gesto tanto materiale quanto evocativo: la movimentazione della terra, lo sfalcio, la creazione del ‘satellite’ e il suo attraversamento riportano in superficie dei manufatti sentimentali da decifrare, oggetti imprevisti e simbolici a cui dare una collocazione. L’intento è quello di rendere accessibile l’opera in determinate circostanze e in quelle parti in cui è possibile garantire la visita in sicurezza e concentrarsi principalmente sulla parte esterna dal grande valore naturalistico, per farne un “Parco dell’incompiuta”. L’incontro sarà introdotto e moderato da Pippo Ciorra, Senior Curator MAXXI Architettura.

Sabato 1° Luglio, in piazza Santa Maria Paganica, alle 19.30 l’Eccezione, la struttura realizzata in autocostruzione grazie alla collaborazione fra l’Università degli Studi dell’Aquila e il MAXXI con il sostegno del Comune dell’Aquila, ospiterà il concerto del Trio Nuovo, ensemble formatosi fra le aule del Conservatorio dell’Aquila, dove il trio di musicisti studia, che mescola musica classica, latino-americana e rock rispecchiando le personalità dei tre strumentisti. Il repertorio musicale copre quindi i generi più vari, grazie agli arrangiamenti e alle trasposizioni del chitarrista, Yari Biferale, e del fisarmonicista, Riccardo Laoreti, potendo contare sulla voce del violoncello di Sara Rebecca Lukaci e l’innovativa musicalità dell’organico, formando un trio per così dire “Nuovo”. L’appuntamento, introdotto dal M° Giuseppe Berardini, sarà il primo di quattro serate ideate dal Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” e inserite nel cartellone del MAXXI L’Aquila.

Alla scoperta del MAXXI L’Aquila Domenica 2 luglio 2023 alle ore 17:00, sarà possibile conoscere l’incredibile Palazzo Ardinghelli e due grandi artiste contemporanee, Shilpa Gupta e Marisa Merz, protagoniste della mostra visibileinvisibile, partecipando alla visita guidata in programma, su prenotazione (https://maxxilaquila.art/evento/alla-scoperta-del-maxxi-laquila-2/) o fino a esaurimento posti, al costo di 5 euro più acquisto del biglietto di ingresso ridotto al Museo.

Orari estivi Il Museo è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 11 alle 19. La sala Studio, invece, apre alle 9 e chiude alle 18 sempre dal mercoledì alla domenica.

Info su https://maxxilaquila.art/eventi/