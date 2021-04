Assembramento davanti al bar: fuggono nei campi alla vista dei Carabinieri, sanzionato il gestore

Servizi antiCovid-19 dei carabinieri della compagnia di Ortona, al comando del capitano Luigi Grella: ancora un bar chiuso e numerose persone sanzionate. A Santa Maria Imbaro un nutrito gruppo di avventori assembrati davanti ad un bar all’arrivo della pattuglia si è dileguato nei campi circostanti; il gestore è stato sanzionato ed il bar chiuso.

Sanzioni alle marine di Torino di Sangro e San Vito Chietino a numerosi residenti nell’entroterra. Nel weekend in corso la compagnia dei carabinieri di Ortona ha attuato un servizio di controllo straordinario del territorio per contribuire ad infrenare la pandemia da Covid-19. Posti controllo alla circolazione stradale dedicati, pattuglie, anche a piedi, nei centri urbani ed alle marine da Ortona fino a Casalbordino sono state le attività salienti.

A Santa Maria Imbaro, davanti ad un noto bar, un gruppo di avventori che si era assembrato senza mascherine, alla vista della pattuglia dei carabinieri ha lasciato i bicchieri sui tavoli e si è dileguato nei campi circostanti. Il gestore è stato sanzionato, il locale chiuso per cinque giorni ed è stata infine inoltrata la segnalazione alla prefettura di Chieti.

A San Vito Chietino e Torino di Sangro i carabinieri delle locali stazioni hanno sanzionato numerose persone residenti dell’entroterra che si erano spostate nelle zone marine senza giustificato motivo.