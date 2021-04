Aggressione e rapina ad una prostituta, assolto un uomo di Poggio Sannita

Accusato di aver aggredito e rapinato una prostituta dopo aver consumato il rapporto sessuale, assolto «perché il fatto non sussiste» un uomo residente a Poggio Sannita. I Carabinieri della compagnia di Agnone hanno notificato, nei giorni scorsi, la sentenza e la contestuale revoca della misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora presso il comune di Poggio Sannita all’imputato. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Costanza Cappelli al termine dell’udienza del 15 aprile scorso.

L’episodio di cronaca a fine marzo, quando i militari del NOR della compagnia di Isernia, arrestarono, in flagranza di reato, un uomo che dopo essersi intrattenuto nella camera da letto di una donna con la quale aveva raggiunto un accordo per una prestazione sessuale, al costo di 200 euro, chiedeva la restituzione della somma già versata e in seguito al rifiuto dell’interessata, reagiva aggredendola e procurandole lesioni personali.

Lo stesso, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, si impossessava di due telefoni cellulari e un televisore, asportandoli dall’interno dell’abitazione della donna, dopo averla messa a soqquadro. L’immediata perquisizione eseguita dai militari permetteva di rinvenire i due telefoni cellulari che l’uomo aveva nelle tasche della giacca indossata ed il televisore non lontano dal luogo dell’occorso.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Isernia convalidava l’arresto eseguito e, ritenuta la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa indole di quella commessa dall’indagato, disponeva nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, nel comune di residenza.

Nei giorni scorsi la sentenza che chiude definitivamente la questione: l’uomo è stato assolto «per non aver commesso il fatto» dal reato a lui ascritto, derubricato nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’uomo è stato assistito dall’avvocato Franco Mastronardi che tra l’altro è originario di Poggio Sannita.

