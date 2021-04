Nozze d’oro per Angiolina e Nicolino sposi da mezzo secolo, congratulazioni

Cinquanta anni di matrimonio, oggi, per Angiolina Di Paolo e Nicolino Meo di Castelguidone. I due sposi festeggiano proprio oggi il 50° anniversario di matrimonio. E per un evento così importante, le nozze d’oro, per i due coniugi giungono degli auguri speciali attraverso le colonne dell’Eco.

«Siete il vero esempio dell’amore coniugale, che non è quello perfetto e senza turbamenti, ma è quello che nonostante le tempeste naviga sempre sereno e stabile seguendo la sua rotta verso l’infinito. Buon 50° anniversario cari genitori dai vostri figli Sandra, Cinzia, Roberta, Umberto e Vito. Un augurio speciale anche da Teresa, Massimo e Giuseppe e dai vostri splendidi nipoti».

E ovviamente agli auguri si associa la redazione dell’Eco.