Attacchi di lupi, Caretta: «Il Governo forse aspetta che ci scappi un morto»

«Il problema degli attacchi da parte dei lupi non è più rimandabile e la notizia dell’ultima aggressione, questa volta a Folgaria in provincia di Trento, ne è la conferma più evidente. Un uomo è vivo per miracolo, mentre uno dei suoi cani è stato sbranato dai lupi e questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di attacchi che si stanno susseguendo con sempre maggiore frequenza. Cosa deve accadere perché si prendano provvedimenti approvando un piano di monitoraggio e gestione del lupo così come avviene in tutta Europa? Bisogna necessariamente che ci scappi il morto? Ho più volte sollecitato il Governo ad adottare delle misure concrete quanto necessarie ed ho più volte segnalato come la situazione sia ormai fuori controllo, ma fino ad oggi non c’è stata alcuna risposta. Non rispondere e non agire è comunque una decisione, profondamente sbagliata, della quale i responsabili si dovranno prendere le responsabilità, nella malaugurata quanto probabile prossima aggressione da parte di branchi di lupi».



E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia