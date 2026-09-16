Auguri speciali di buon compleanno a Veronica Di Iorio

Spegne oggi le 45 candeline Veronica Di Iorio e, tramite l'Eco online, le hanno inteso rivolgere un messaggio speciale. Attenzione!Messaggio da una banda di bimbi!Hai ufficialmente vinto il premio di amica piu speciale del mondo!Il premio include: disegni…

Spegne oggi le 45 candeline Veronica Di Iorio e, tramite l’Eco online, le hanno inteso rivolgere un messaggio speciale.

Attenzione!

Messaggio da una banda di bimbi!

Hai ufficialmente vinto il premio di amica piu speciale del mondo!

Il premio include: disegni stropicciati, abbracci giganti e auguri rumorosissimi.

Ti auguriamo giorni leggeri come le nostre risate e un cuore sempre pieno, quando pensiamo a te.

Non cambiare mai, resta sempre la persona discreta e umile che e’ sempre attenta ad aiutare e a non ferire gli altri.

Ti vogliamo un mondo di bene zia Vero!

I tuoi nipotini aggiunti.