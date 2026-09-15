Avvicendamento in parrocchia dopo tre anni, Belmonte saluta padre Benny e accoglie don Paolo

La comunità di Belmonte del Sannio ha salutato e si è stretta con commozione e riconoscenza intorno a Padre Benny per il suo ultimo giorno come parroco del piccolo centro montano dell'Alto Molise. «Un momento che ci spinge…

La comunità di Belmonte del Sannio ha salutato e si è stretta con commozione e riconoscenza intorno a Padre Benny per il suo ultimo giorno come parroco del piccolo centro montano dell’Alto Molise. «Un momento che ci spinge a guardare indietro con profonda gratitudine per il cammino fatto insieme. – commenta il vicesindaco Dalio Mastrostefano – In questi tre anni Padre Benny è stato molto più di una guida spirituale per il nostro paese. Di lui porteremo sempre nel cuore la straordinaria umiltà, una dote rara che ha reso ogni suo gesto autentico e vicino a tutti noi. Il suo modo di fare, sempre garbato e accogliente, non si è mai fermato sulla soglia della chiesa: ha saputo abbracciare le persone per strada nelle case e in ogni angolo di Belmonte. La sua sempre attenta presenza verso gli anziani e le persone fragili del paese ha fatto sentire ciascuno di loro custoditi e mai soli, entrando nelle nostre case con rispetto, discrezione e con un affetto sincero, facendoci riscoprire i veri valori della fede».

Quasi un parroco all’antica, mentre sempre più spesso si assiste a sacerdoti che, non certo per colpa loro, ma solo perché hanno troppe parrocchie da seguire, diventano quasi degli impiegati che arrivano di domenica a dire messa per poi “sparire”. Perché lo spopolamento e il calo demografico colpiscono anche il clero e i vescovi hanno sempre meno sacerdoti a disposizione per coprire e assicurare l’assistenza spirituale nei vari centri montani.

«Insieme a questo, – continua il vicesindaco Mastrostefano – la sua partecipazione costante a ogni manifestazione e momenti di vita civile ci ha insegnato una lezione fondamentale: che la Chiesa e la vita della comunità devono camminare sempre a braccetto, nutrendosi a vicenda per il bene comune. Grazie per aver vissuto in mezzo a noi, per aver condiviso le nostre gioie e sostenuto le nostre fatiche con il sorriso e la preghiera. Belmonte del Sannio sarà sempre la tua casa. Buon cammino per la tua nuova missione».

Nella giornata di ieri, tra l’altro in occasione del 299esimo anniversario della dedicazione della chiesa madre, c’è stato il solenne ingresso in paese del nuovo parroco, don Paolo Del Papa, presentato alla comunità dal vescovo Cibotti.