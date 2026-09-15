Flatulenza: perché si accumula aria nell’intestino e come ridurla

La flatulenza è un fenomeno fisiologico: produrre e espellere gas intestinale è del tutto normale e avviene in ogni persona, mediamente tra 10 e 25 volte al giorno. Quando però la flatulenza diventa eccessiva, maleodorante o si accompagna…

La flatulenza è un fenomeno fisiologico: produrre e espellere gas intestinale è del tutto normale e avviene in ogni persona, mediamente tra 10 e 25 volte al giorno. Quando però la flatulenza diventa eccessiva, maleodorante o si accompagna a gonfiore e disagio addominale, smette di essere un fatto fisiologico e diventa un problema che merita attenzione. Capire perché si accumula troppa aria nell’intestino è il primo passo per intervenire in modo efficace.

Come si forma il gas intestinale in eccesso

Il gas nell’intestino ha due origini principali: l’aria ingerita durante la deglutizione (aerofagia) e quella prodotta dai batteri intestinali durante la fermentazione dei residui alimentari. Entrambe le fonti possono contribuire a una flatulenza eccessiva, spesso in combinazione tra loro.

La fermentazione batterica è il meccanismo più rilevante: quando certi alimenti, in particolare carboidrati non completamente digeriti, raggiungono il colon, i batteri li fermentano producendo idrogeno, anidride carbonica e, in alcuni individui, metano. Il risultato è una produzione di gas superiore alla capacità di assorbimento e smaltimento dell’intestino.

Le cause più comuni della flatulenza eccessiva

È importante quindi cercare di individuare quali potrebbero essere le cause della flatulenza eccessiva:

Alimenti ricchi di FODMAPs : legumi, cipolla, aglio, porri, cavoli, broccoli, mele e pere contengono carboidrati fermentabili che, in individui predisposti, causano flatulenza marcata.

: legumi, cipolla, aglio, porri, cavoli, broccoli, mele e pere contengono carboidrati fermentabili che, in individui predisposti, causano marcata. Intolleranza al lattosio : il lattosio non digerito raggiunge il colon dove viene fermentato dai batteri, producendo gas in quantità.

: il lattosio non digerito raggiunge il colon dove viene fermentato dai batteri, producendo gas in quantità. Disbiosi intestinale : uno squilibrio nella composizione del microbiota, con eccesso di batteri produttori di gas, amplifica la fermentazione anche con alimenti normalmente ben tollerati.

: uno squilibrio nella composizione del microbiota, con eccesso di batteri produttori di gas, amplifica la fermentazione anche con alimenti normalmente ben tollerati. Mangiare troppo velocemente : aumenta l’aria ingerita durante i pasti (aerofagia), che si accumula nel tratto digestivo contribuendo alla flatulenza .

: aumenta l’aria ingerita durante i pasti (aerofagia), che si accumula nel tratto digestivo contribuendo alla . Sindrome dell’intestino irritabile : in questi soggetti, anche quantità normali di gas vengono percepite come eccessive a causa dell’ipersensibilità viscerale.

: in questi soggetti, anche quantità normali di gas vengono percepite come eccessive a causa dell’ipersensibilità viscerale. Stitichezza: il rallentamento del transito aumenta il tempo di fermentazione dei residui alimentari, con conseguente maggiore produzione di gas.

Come ridurre la flatulenza con alimentazione e stile di vita

La flatulenza però può essere ridotta attraverso un cambio nell’alimentazione e nello stile di vita:

Introdurre gradualmente le fibre : un aumento repentino dell’apporto di fibre può peggiorare temporaneamente la flatulenza . Aumentare progressivamente, dando tempo al microbiota di adattarsi, riduce questo effetto.

: un aumento repentino dell’apporto di fibre può peggiorare temporaneamente la . Aumentare progressivamente, dando tempo al microbiota di adattarsi, riduce questo effetto. Masticare lentamente e a bocca chiusa : riduce l’aerofagia e alleggerisce il lavoro digestivo dell’intestino.

: riduce l’aerofagia e alleggerisce il lavoro digestivo dell’intestino. Evitare bevande gassate e l’uso della cannuccia : entrambi aumentano la quota di aria ingerita.

: entrambi aumentano la quota di aria ingerita. Tenere un diario alimentare : annotare cosa si mangia e quando compare la flatulenza aiuta a identificare i propri trigger specifici, evitando eliminazioni dietetiche inutili.

: annotare cosa si mangia e quando compare la aiuta a identificare i propri trigger specifici, evitando eliminazioni dietetiche inutili. Attività fisica regolare : il movimento stimola la motilità intestinale, accelerando il transito e riducendo il tempo di fermentazione dei residui.

: il movimento stimola la motilità intestinale, accelerando il transito e riducendo il tempo di fermentazione dei residui. Riequilibrare il microbiota: quando la flatulenza è legata a una disbiosi, l’assunzione di probiotici specifici può contribuire a ristabilire l’equilibrio batterico. Enterogermina è disponibile in farmacia come integratore probiotico per il supporto alla flora intestinale, utile anche in questo contesto.

Ci sono anche dei rimedi naturali, che possono aiutare per un sollievo immediato, come delle tisane al finocchio, che hanno proprietà carminative (favoriscono l’eliminazione dei gas). Un altro alleato è lo Zenzero, che agisce come antispasmodico e promuove lo svuotamento gastrico, riducendo la fermentazione nel tratto superiore del digerente.

Se queste soluzioni non dovessero bastare può essere utile anche un massaggio addominale. Movimenti circolari in senso orario sull’addome possono facilitare il transito dei gas e alleviare il gonfiore associato.

La flatulenza eccessiva è quasi sempre il sintomo di uno squilibrio (alimentare, batterico o legato allo stile di vita) che può essere affrontato con un approccio mirato. Identificare le cause specifiche, modificare gradualmente le abitudini e, se necessario, supportare il microbiota con i giusti probiotici è il percorso più efficace per ritrovare comfort digestivo.