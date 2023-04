Auguri speciali di buon compleanno da l’Eco al mitico Enzo Zarlenga

Spegne oggi – 5 aprile – le sessanta candeline. Enzo Zarlenga, cantautore e menestrello di Agnone, a cavallo degli anni ’70 e ’80 era considerato una promessa della musica locale. Innumerevoli le canzoni e gli arrangiamenti prodotti nella sua abitazione di via Gualterio. Uno dei testi a lui più caro, quello contro la droga scritto nel 1980 dal titolo: ‘Tu li condanni’. Artista di strada, grande appassionato di calcio, tifoso milanista e dell’ex bomber di Verona e Campobasso, Nicola D’Ottavio, ben voluto da tutti in paese, ad Enzo gli auguri di buon compleanno giungono dagli amici di sempre ai quali non possono mancare quelli della redazione de l’Eco online che lo abbraccia affettuosamente in attesa di vederlo tornare a suonare con la sua inseparabile chitarra.

