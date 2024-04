“Spiagge d’Abruzzo Cup”, in bocca al lupo ai Pulcini dell’Agnonese

I Pulcini della scuola calcio dell’Agnonese impegnati, in questi giorni, nel torneo internazionale “Spiagge d’Abruzzo Cup“. Si tratta dei ragazzini del 2013 allenati da mister Maurizio Patriarca che se la vedranno con i pari età di squadre blasonate non solo italiane, ma anche estere. Gli incontri della 26esima edizione del torneo si disputeranno presso le strutture sportive messe a disposizione dai Comuni della costa adriatica tra Roseto, Silvi e Pineto. In bocca al lupo ai Pulcini granata per la bella esperienza sportiva e di socialità che vivranno in questi giorni lontano da casa, ma con al seguito un manipolo di irriducibili ultras, cioè alcuni papà in veste di dirigenti accompagnatori. E l’importante non è partecipare, ma divertirsi!