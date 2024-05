Auto si ribalta, due persone ferite trasportate al Pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, sul territorio comunale di Busso. L’evento è stato causato dal ribaltamento di un’automobile. Una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per liberare le due persone rimaste incastrate nell’abitacolo e mettere in sicurezza la zona. I due feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale con le ambulanze, sul posto erano presenti anche i Carabinieri per quanto di loro competenza.