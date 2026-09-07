Auto sospetta, scatta il controllo: 31enne straniero pregiudicato arrestato dai Carabinieri, aveva in auto arnesi da scasso

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni, di origine straniera e residente fuori regione, per i reati di “resistenza e violenza a un…

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni, di origine straniera e residente fuori regione, per i reati di “resistenza e violenza a un pubblico ufficiale”. Per l’uomo è scattata anche una denuncia per “falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità”.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito dalla tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112” di un privato cittadino, che aveva notato un’autovettura sospetta in sosta in una zona periferica del capoluogo marsicano.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, giunti tempestivamente sul posto per procedere al controllo del mezzo e del conducente, hanno notato l’uomo scendere repentinamente dal veicolo nel tentativo di fuggire a piedi, allo scopo di eludere gli accertamenti.

Inseguito e raggiunto a dopo poche decine di metri, il soggetto ha opposto un’energica resistenza, ma è stato immediatamente immobilizzato dagli uomini dell’Arma.

La successiva perquisizione personale e del veicolo, pienamente giustificate dalle circostanze, ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi arnesi da scasso ed alcuni documenti stranieri di identità e di guida, su cui sono in corso le verifiche al fine di accertarne l’eventuale falsificazione.

Il 31enne, peraltro già gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie, è stato arrestato e, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso la Casa Circondariale di del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.

Prosegue l’attività di indagine dei Carabinieri per accertare l’autenticità dei documenti rinvenuti nella disponibilità dell’uomo e comprenderne la provenienza.