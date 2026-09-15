Movida violenta e pericolosa: i cittadini chiedono sicurezza, la Prefettura dispone maggiori controlli sul territorio

Si è riunito in Prefettura, nei giorni scorsi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, che ha definito un ulteriore rafforzamento di strategie condivise di prevenzione e contrasto del fenomeno…

Si è riunito in Prefettura, nei giorni scorsi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, dott. Giuseppe Montella, che ha definito un ulteriore rafforzamento di strategie condivise di prevenzione e contrasto del fenomeno della mala movida nei luoghi di maggiore aggregazione, presso i quali si registra una concentrazione di locali ed esercizi pubblici.

L’incontro ha costituito l’occasione anche per fare, con i vertici delle Forze di Polizia ed i Sindaci di Isernia e Venafro, un punto sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei due principali centri della provincia.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali indicatori di sicurezza, dai quali emerge un quadro complessivamente positivo, caratterizzato da livelli contenuti di delittuosità e dall’assenza di criticità rilevanti, anche grazie all’attività di prevenzione e controllo svolta dalle Forze di polizia.

Tra i temi affrontati, sono state, in particolare, approfondite le iniziative riguardanti il potenziamento della videosorveglianza, il controllo dei centri urbani e della movida. Al riguardo, al centro del tavolo istituzionale sono state poste le criticità dei centri urbani di Isernia e Venafro, con un focus approfondito sulle manifestazioni di degrado e sui comportamenti a rischio dei giovani.

Sebbene le dinamiche di disagio e le intemperanze serali risultino costantemente monitorate dal dispositivo di prevenzione già attivo, le autorità hanno convenuto sull’opportunità di innalzare la soglia d’attenzione. L’obiettivo primario risiede nell’offrire una risposta tangibile alle sollecitazioni dei residenti, consentendo ai cittadini di vivere la movida in un contesto ordinato e sicuro, nel quale il divertimento possa convivere con il rispetto della legalità e della tranquillità pubblica.

Si è discusso, altresì, dei controlli nei locali di pubblico spettacolo, richiamando le direttive emanate dalla Prefettura per garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire situazioni di rischio, attraverso azioni coordinate di vigilanza delle Forze dell’Ordine.

“Il quadro che emerge dall’analisi dei dati conferma una situazione complessivamente positiva – sottolinea il Prefetto – sotto il profilo della sicurezza, frutto dell’impegno quotidiano delle Forze di polizia e della collaborazione con le istituzioni locali. È necessario proseguire su questa linea, mantenendo alta l’attenzione e rafforzando le azioni di prevenzione, anche favorendo l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza”.

A tal proposito, il Sindaco di Isernia ha assicurato l’imminente remotizzazione delle apparecchiature esistenti, anche attraverso il collegamento diretto con le centrali operative delle Forze di Polizia, nonché il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino.

A margine della riunione, il Comitato ha espresso parere favorevole sul progetto presentato dal Comune di Isernia nell’ambito del “Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani”, finalizzato a rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione anziana.