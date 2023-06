Azienda agricola scarica reflui in fogna, denunciato il titolare

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Collelongo (AQ), a conclusione di controlli degli scarichi di aziende nei corpi idrici, effettuati unitamente al personale tecnico dell’ARTA ABRUZZO, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (AQ), l’Amministratore Unico, di anni 77, di una azienda agricola che scaricava acque industriali in pubblica fognatura, senza autorizzazione, in violazione della normativa ambientale sugli scarichi del D. Lgs. 152/2006, che prevede l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 1.500 a 10.000 euro. Qualora ne ricorrano i presupposti il contravventore può essere ammesso a procedura estintiva dei reati ambientali se vengano messe in atto di opportune prescrizioni finalizzate a limitare e prevenire il danno.

Inoltre, nello specifico caso, i risultati delle analisi dei Tecnici ARTA hanno accertato che i campioni prelevati dalle acque di scarico superavano i valori limite di emissione, circostanza che configurerebbe una ulteriore violazione della normativa di tutela dei corpi idrici, in conseguenza della quale il trasgressore soggiace ad una sanzione amministrativa che può raggiungere i 30.000 euro.