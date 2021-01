Bar aperto in zona arancione, chiusura e sanzioni anche ai clienti

Proseguono le attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro nell’ambito dei servizi dedicati al rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19.



Nello scorso fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal Mar. Magg. Fabrizio CUFINO, hanno sanzionato, per un importo di € 400 un bar di Castel di Sangro in quanto il titolare somministrava bevande alcoliche consentendo il consumo al banco e la mescita al tavolo (modalità non consentite nell’ambito della Regione Abruzzo in quanto “zona arancione”).

I tre clienti trovati all’interno del locale sono stati sanzionati, ai sensi dell’art.2 comma 4 lett.c del DPCM 14.01.2021 e per un importo di € 400, in quanto sorpresi a consumare bevande alcoliche al banco di mescita ed al tavolo. Inoltre, all’interno del locale è stata riscontrata una mancata predisposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione, e pertanto, non avendo rispettato i criteri indicati nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, è stata irrogata la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio pubblico per giorni due.