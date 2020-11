Il sindaco pressa la Tim, risolto il guasto telefonico a Castelguidone

«Da sabato ho chiamato il dirigente responsabile di zona della Tim chiedendo la soluzione del problema viste le difficoltà che abbiamo anche per ciò che concerne i casi accertati di positività in corso. Richiesta reiterata anche domenica, tant’è che dal pomeriggio di ieri i telefoni funzionano bene».

E’ la precisazione del sindaco di Castelguidone, Donato Sabatino, in merito ad un guasto telefonico che ha impedito, per giorni, di effettuare e ricevere telefonate dagli apparecchi di rete fissa. Una problematica resa ancor più stringente in considerazione dei diversi casi di positività al Covid19 accertati e posti dalla Asl in sorveglianza attiva. Una sorveglianza telefonica, quella della Asl, che con i telefoni fuori uso rischiava di non poter essere svolta correttamente.

«C’è stato un problema sulla linea Vasto – Schiavi di Abruzzo. Infatti i telefoni non funzionavano nemmeno a Schiavi» aggiunge il sindaco in chiusura.