Belmonte del Sannio, via alla campagna tamponi sulla popolazione

Partirà tra poco (ore 10,30) in piazza Risorgimento a Belmonte del Sannio uno screening di test antigenici sulla popolazione con l’obiettivo di monitorare e contenere l’avanzata del Covid-19. L’iniziativa cade all’indomani del bollettino Asrem che per il piccolo Comune altomolisano ha certificato 11 contagi su circa 700 abitanti. La campagna test di questa mattina è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione della Croce Rossa di Isernia. I test sono gratuiti per i ragazzi fino a 18 anni, mentre per tutti gli altri il costo per tampone è di 20 euro.

Correlati