Belmonte ospita la giornata dell’adesione all’Unitalsi

La parrocchia e la comunità di Belmonte del Sannio ospitano la giornata dell’adesione all’Unitalsi. A darne notizia il presidente della sottosezione di zona, Pasqualino Lombardi. «A causa della pandemia, la giornata dell’adesione che si sarebbe dovuta celebrare a Casalciprano è stata spostata a Belmonte del Sannio, grazie alla disponibilità del nostro caro don Francesco Martino. – spiega il responsabile dell’Unitalsi – Pertanto domenica 29 novembre 2020 alle ore 15,30 ci ritroveremo presso la chiesa parrocchiale del “Santissimo Salvatore” in Belmonte dove, con una celebrazione speciale riservata ai soli soci, rinnoveremo la nostra adesione all’Unitalsi. Siete tutti invitati a partecipare, ma se qualcuno è impossibilitato ad essere presente, la celebrazione viene trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook del parroco don Francesco Martino». «Colgo l’occasione per ricordare che la quota associativa è sempre di € 25 e anche quest’anno è stata posticipata fino al 28 febbraio 2021. – aggiunge in chiusura il presidente Lombardi – Tutti coloro che intendono rinnovare o far parte dell’associazione per l’anno 2020/2021 possono rispondere al sottoscritto. Grazie di cuore a tutti e che Maria accolga le nostre preghiere e interceda affinché presto tutti possiamo tornare a ringraziarla, anche nei luoghi di Lourdes».

