Biodiversità e mutamenti climatici, Forestali e Università insieme per la tutela ambientale

Nella giornata di ieri i Carabinieri forestale del reparto Biodiversità dell’Aquila, in collaborazione con l’UNIVAQ, ha promosso un seminario a tema “Biodiversità e Mutamenti Climatici”. L’importante iniziativa è stata rivolta principalmente agli studenti del Dipartimento di Scienze Ambientali e si è tenuto presso il vivaio forestale “Piè le Vigne” di Barisciano (AQ), in occasione dell’inaugurazione di un’aula didattica realizzata per favorire gli incontri di sensibilizzazione alla cultura scientifica-naturalistica.

Nel corso del seminario sono stati trattati argomenti di ecologia, botanica, entomologia ed ornitologia, in connessione con i possibili scenari determinati dal riscaldamento globale.

Il corso accademico del Dipartimento di Scienze Ambientali UNIVAQ ha riconosciuto, agli studenti intervenuti numerosi, crediti formativi.

L’esperienza e la professionalità dei carabinieri del Reparto Biodiversità dell’Aquila sono state messe a disposizione dell’importante funzione educativa rivolta a tutti gli studenti.