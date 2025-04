Nave Vespucci in Abruzzo: la Fanfara dell’Arma rende onori alla «nave più bella del mondo»

Nel pomeriggio di domani, 3 aprile 2024, con inizio alle ore 18.30, presso il Teatro Tosti di Ortona si svolgerà il concerto gratuito della “Fanfara” Musicale della Legione Allievi Carabinieri di Roma, in occasione della presenza ad Ortona della nave scuola “Amerigo Vespucci” della Marina Militare. L’esibizione della “Fanfara” al Teatro sarà preceduta, alle ore 17, da una breve esibizione all’aperto in piazza della Repubblica (antistante il Municipio).

Diretta dal Maestro Luogotenente C.S. Danilo DI SILVESTRO, la “Fanfara” è nota per la grande valenza dei suoi orchestrali nonché per la vastità e varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale.