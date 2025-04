Nave Vespucci a Ortona, in Prefettura la riunione per le misure di sicurezza e la gestione dei flussi

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Chieti, una nuova riunione, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, finalizzata a verificare le ulteriori misure di sicurezza approntate in vista dell’arrivo della nave Amerigo Vespucci presso il porto di Ortona, dove farà tappa dal 4 al 6 aprile prossimi, nel corso del Tour Mediterraneo organizzato dal Ministero della Difesa.

Alla riunione hanno partecipato l’Assessore regionale ai Trasporti, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale di Ancona, il Commissario straordinario del Comune di Ortona, il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Comandanti della Sezione di Polizia Stradale e della Capitaneria di Porto di Ortona e i rappresentanti del Comando Interregionale marittimo Sud di Taranto, dei Vigili del Fuoco di Chieti, del R.O.A.N. della Guardia di Finanza e del Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, nonché i rappresentanti del Servizio 118 della ASL 2, dell’ANAS, di RFI e Trenitalia, della Azienda di Trasporto T.U.A. e della Agenzia di eventi “Agenzia Ninetynine”.

La Amerigo Vespucci sarà visitabile sino alle ore 21, mentre il “Villaggio IN Italy” resterà aperto sino alle 22.

L’ingresso al molo Nord per la visita alla nave sarà consentito esclusivamente alle persone munite di QR code rilasciato all’atto della prenotazione e per raggiungere l’imbarcazione sarà necessario percorrere, esclusivamente a piedi, all’incirca 1 km lungo il molo.

La Provincia di Chieti, intervenuta telefonicamente, ha assicurato la verifica e la messa in sicurezza, ove necessario, delle strade interessate dal transito delle navette di visitatori ed in prossimità del porto, a seguito degli eventi metereologici avversi degli ultimi giorni, che sosteranno nei tre parcheggi allestiti presso il centro commerciale Ortona Center, la Micoperi in contrada Sant’Elena ed in contrada Tamarete.

La prima corsa delle navette, finanziate dalla Regione Abruzzo, partirà alle ore 11 di venerdì 4 aprile e alle ore 8 di sabato 5 aprile, garantendo una frequenza continuativa dei viaggi per tutta la giornata, con ultima partenza fissata in modo da garantire il deflusso dei visitatori dell’ultimo turno.

Chi si recherà al porto con il proprio autoveicolo potrà, invece, parcheggiare, fino ad esaurimento posti, presso i parcheggi siti in via Cervana e al Lido dei Saraceni.

Durante l’incontro sono state messe a punto le misure volte a garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza con l’impiego delle Forze dell’ordine, delle specialità della Polizia Stradale e Ferroviaria e del ROAN della Guardia di Finanza.

Il Comune ha inoltre garantito la presenza di svariate unità di Polizia Locale, grazie alle convenzioni in atto con i Comuni limitrofi, oltre ad aver predisposto una brochure informativa con le notizie più utili per i visitatori, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.