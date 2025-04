Sorpreso a rubare monopattini, oppone resistenza: foggiano arrestato, per lui solo domiciliari

A conclusione degli accertamenti seguiti ad un intervento effettuato durante un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Campomarino – dipendenti dalla Compagnia di Termoli – hanno arrestato in flagranza di reato un uomo originario di San Severo (FG) e residente nel foggiano, già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali. Lo stesso dovrà rispondere dei reati di lesioni personali e rapina impropria.

Alcuni giorni fa, transitando dinanzi ad una nota attività commerciale di Campomarino durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, gli operanti notavano un soggetto che, dopo essersi impossessato di cinque monopattini elettrici esposti per la vendita ed averli caricati su un’autovettura, si era posto alla guida del veicolo tentando di allontanarsi. Prontamente fermato, lo stesso aveva anche tentato di sottrarsi con violenza al controllo per fuggire ed assicurarsi la refurtiva, cagionando anche delle lesioni fortunatamente solo lievi ad uno degli operanti, venendo poi immobilizzato con non poche difficoltà.

Gli immediati accertamenti consentivano di acclarare che il 41enne, nell’occasione, si era indebitamente appropriato dei cinque monopattini in esposizione, del valore complessivo di circa quattromila euro, che venivano quindi recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

L’uomo, appurate le sue responsabilità penali in merito alle citate fattispecie delittuose, veniva pertanto tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale più vicina al luogo di commissione dei reati, per permanervi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi al competente Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto veniva opportunamente convalidato in quanto legittimamente effettuato ed al 41enne veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.