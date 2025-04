Soccorso tecnico urgente e sanitario, finalmente anche in Molise l’aiuto arriva dal cielo

In occasione dell’inaugurazione dell’elisuperficie presso il presidio ospedaliero “Cardarelli” di Campobasso è intervenuto il Reparto Volo di Pescara della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Abruzzo con un mezzo aereo a pala rotante AW139, facente parte della flotta aerea in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

La presenza della componente Vigili del Fuoco all’evento è stata fortemente voluta nell’ottica della collaborazione che vede spesso coprotagonisti gli uomini e le donne del Corpo Nazionale insieme a quelli

del servizio di Emergenza Sanitaria 118, tanto da organizzare contestualmente un seminario informativo mirato alla conoscenza delle potenzialità della risorsa aerea dei Vigili del fuoco e delle modalità secondo quali inter-operare con il personale di terra di ogni attore del soccorso. L’incontro ha interessato circa

cento addetti ai lavori tra personale VV.F. di Campobasso e Isernia e del servizio d’emergenza dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, con il riscontro di un alto interesse per gli argomenti trattati.



Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso ingegner Gianfranco Tripi e la Direttrice del Servizio

Sanitario 118 dottoressa Adriana Ricciardi hanno evidenziato l’importanza per dell’iniziativa per rafforzare le sinergie del soccorso tecnico urgente e sanitario, esprimendo in modo unanime l’intenzione di consolidare ulteriormente la stretta collaborazione tra le due strutture, legate dalla mission comune della tutela e salvaguardia dei cittadini.