‘Borgo più bello d’Italia’, per il Molise c’è Trivento: ecco come votare

Ci sarà tempo fino al 21 marzo per votare Trivento quale Borgo più bello d’Italia. Ripartita l’appassionante sfida tra i paesi più caratteristici dello Stivale che vedrà il vincitore essere decretato il giorno di Pasqua – 4 aprile -su Rai3.

Si tratta dell’ottava edizione del programma della terza rete ‘Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021’. Un viaggio che porta i telespettatori a scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto tradizionali.

La trasmissione di domenica 4 aprile, condotta da Camila Raznovich, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione. Il Molise sarà rappresentato dall’incantevole Trivento, sede di diocesi.

Come di fa a votare – Si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail. Si vota da domenica 7 marzo alle ore 17.00 fino a domenica 21 marzo alle ore 23.59, e solo votando si potrà portare alla vittoria il proprio borgo preferito.

Clicca qui per votare.



La giuria di esperti di quest’anno è composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi.