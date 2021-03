Calcio, rinviata Agnonese – Pineto. I granata in campo mercoledì a Sant’Elpidio

Agnonese ferma ai box. E’ stata rinviata la gara contro il Pineto in programma domani, domenica 14 marzo, allo stadio ‘Civitelle’. Il match, casi Covid permettendo, si disputerà mercoledì 24 marzo. Dunque tre le gare, due delle quali con gli adriatici, da recuperare per i granata. L’altra con il Porto Sant’Elpidio fissata per mercoledì 17 marzo. Intanto domenica prossima (21 marzo) attesa per il derbyssimo altomolisano allo stadio ‘Di Tella’ di Vastogirardi contro l’undici di Prosperi lanciatissimo in classifica.

I recuperi di domani:

RECUPERO DELL’11ª GIORNATA (domani ore 14.30): Campobasso­-Recanatese (D’Ambrosio Giordano di Collegno, Portella–Giacomini)

RECUPERO DELLA 15ª GIORNATA (ore 14.30): Fc Matese-­Real Giulianova (a Piedimonte Matese; Tomasi di Lecce, Granata–Ferhati)

RECUPERO DELLA 17ª GIORNATA (ore 14.30): Vastogirardi­-Tolentino (Arnaut di Padova, D’Ottavio–Cozzuto)

LA CLASSIFICA: Campobasso** 43; San Nicolò Notaresco* 42; Castelnuovo Vomano** 40; Cynthialbalonga 35; Vastogirardi** 33; Castelfidardo* 29; Fc Matese*** e Vastese (­1)* 27; Rieti, Aprilia Racing 26; Recanatese****, Montegiorgio***, Tolentino** 25; Atletico Terme Fiuggi** 20; Pineto******** 17; Real Giulianova* 16; Atletico Porto Sant’Elpidio***, Olympia Agnonese** 3.

(Vastese un punto di penalizzazione;********= Pineto otto partite in meno; ****= Recanatese quattro partite in meno; ***= Fc Matese, Montegiorgio ed Atletico Porto Sant’Elpidio tre partite in meno; **= CAMPOBASSO, VASTOGIRARDI, Tolentino, Atletico Terme Fiuggi ed OLYMPIA AGNONESE due partite in meno; *= San Nicolò Notaresco, Castelnuovo Vomano, Castelfidardo, Vastese e Real Giulianova una partita in meno)